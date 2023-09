"Schlammmassel": Chris Rock und Diplo fliehen zu Fuß vom Burning Man

Weil es selbst mit den großen Pick-up-Trucks kaum ein Weiterkommen gibt, nachdem heftige Regenschauer den ausgetrockneten See in ein Schlammmeer verwandelt hatten, gab es kein Raus und Rein vom Festival.

Was sich für 70.000 Menschen als kleines Abenteuer erwies, ist für die Umwelt alles andere als toll. Niemand weiß bislang, wie und wann man die Autos aus dem Schlamm ziehen kann und was mit all dem Müll passiert, der nun in der Wüste liegt.

Einige versuchen mit brachialer Motorpower wegzukommen, wie dieser Fahrer hier.