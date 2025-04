Schmutziger Rechtsstreit geht weiter: Ryan Reynolds will Klage stoppen, Baldoni lässt nicht locker

Blake Lively (37), Justin Baldoni (41, M.) und Ryan Reynolds (48, r.) liefern sich einen schmutzigen Rechtsstreit. © Uncredited/AP/dpa

Lively behauptete nicht nur, dass Baldoni sie am Filmset von "It Ends with Us" sexuell belästigt, sondern auch eine angebliche Schmierkampagne gegen sie ins Leben gerufen habe.

Der 41-Jährige bestreitet diese Vorwürfe jedoch und reichte später eine Gegenklage wegen Verleumdung und Erpressung gegen Lively und Reynolds ein.

Im März stellte Reynolds laut People einen Antrag auf Abweisung der Klage und argumentierte unter anderem, dass es keine Grundlage für seine Beteiligung gebe. In diesem Antrag fordert er auch rund 364 Millionen Euro Schadenersatz.

Er erklärte zudem, dass er lediglich im Interesse seiner Frau gehandelt und sie unterstützt habe und nicht, wie Baldoni ihm vorwirft, aktiv daran beteiligt war, seinen Ruf zu beschmutzen.

Zudem gab der 41-Jährige an, der 'Deadpool'-Schauspieler habe eine Künstleragentur gedrängt, ihn fallen zu lassen.