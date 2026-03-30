Schock am Set! "AWZ"-Star landet nach Kampf beim Arzt

Köln - Actionszenen bei " Alles was zählt " sind eigentlich ungewöhnlich. Doch Ende 2025 stand für Marc Dumitru (39) in seiner Rolle als Rechtsanwalt Kilian Reichenbach, die er seit 2022 verkörpert, eine intensive Kampfszene an - mit ungutem Ende!

"AWZ"-Star Marc Dumitru (39) hat sich bei einem Stunt verletzt. © Henning Kaiser/dpa

Obwohl die Szene mehrmals durchgeprobt worden sei, kam es zum Unfall.

"Wir haben uns ordentlich Zeit genommen und das durchchoreografiert", gibt der 39-jährige Schauspieler gegenüber "RTL" preis.

Für die entscheidende Szene habe man sogar einen professionellen Stunt-Koordinator engagiert, der durchgehend am Set gewesen sei.

Denn kein Schlag oder Tritt dürfe spontan erfolgen, damit sich niemand verletze. Zunächst sei auch alles nach Plan gelaufen, doch dann kam es zu dem Vorfall.

In der Szene, in der Kilian bei Dunkelheit gegen einen Angreifer kämpft, der zuvor Gabriella attackiert, stürzt Marc.

"Das hat auch super funktioniert, bis ich halt ausgerutscht bin, und dann bin ich tatsächlich leider gestürzt und konnte mich nicht gut abfangen, wie es eigentlich geübt war", erklärt der "AWZ"-Star.