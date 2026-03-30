Schock am Set! "AWZ"-Star landet nach Kampf beim Arzt
Köln - Actionszenen bei "Alles was zählt" sind eigentlich ungewöhnlich. Doch Ende 2025 stand für Marc Dumitru (39) in seiner Rolle als Rechtsanwalt Kilian Reichenbach, die er seit 2022 verkörpert, eine intensive Kampfszene an - mit ungutem Ende!
Obwohl die Szene mehrmals durchgeprobt worden sei, kam es zum Unfall.
"Wir haben uns ordentlich Zeit genommen und das durchchoreografiert", gibt der 39-jährige Schauspieler gegenüber "RTL" preis.
Für die entscheidende Szene habe man sogar einen professionellen Stunt-Koordinator engagiert, der durchgehend am Set gewesen sei.
Denn kein Schlag oder Tritt dürfe spontan erfolgen, damit sich niemand verletze. Zunächst sei auch alles nach Plan gelaufen, doch dann kam es zu dem Vorfall.
In der Szene, in der Kilian bei Dunkelheit gegen einen Angreifer kämpft, der zuvor Gabriella attackiert, stürzt Marc.
"Das hat auch super funktioniert, bis ich halt ausgerutscht bin, und dann bin ich tatsächlich leider gestürzt und konnte mich nicht gut abfangen, wie es eigentlich geübt war", erklärt der "AWZ"-Star.
"Alles was zählt"-Star muss nach Unfall zum Arzt
Die Szene habe am Set für einen Schock und lautes Stöhnen gesorgt - "und das war echt", gesteht der Schauspieler, der in Düsseldorf lebt.
Da die Schmerzen immer stärker geworden seien, habe der 39-Jährige beschlossen, zum Arzt zu gehen. Die Diagnose sei prompt gefolgt: Rippenprellung!
"Nichts Wildes, aber schmerzhaft über die Weihnachtsfeiertage", macht Marc abschließend klar.
Zu sehen gab es die fertige Szene im Übrigen schon.
In der Folge 4914 "Held in Gefahr" sieht man, wie Kilian sich mit dem unbekannten Angreifer anlegt, um Gabriella, die ihre Handtasche nicht herausgeben will, zu helfen - allerdings auch hier nicht ohne Folgen, denn er erleidet nach einem Tritt eines Räubers einen Milzriss und innere Blutungen.
Wer die Folge jedoch verpasst hat, kann diese bei RTL+ nochmals nachschauen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa