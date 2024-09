Schock-Diagnose nach Unfall in Vietnam! "Affe auf Bike" erleidet "Totalschaden"

Timmersiek - Ein Urlaub mit Folgen! Reisebloggerin und " Let's Dance "-Teilnehmerin Ann-Kathrin Bendixen (24), besser bekannt als "Affe auf Bike", war gemeinsam mit Gabriel Kelly (23) in Vietnam unterwegs und verletzte schwer am Knie . Zurück in Deutschland folgte nun die niederschmetternde Diagnose.

Ann-Kathrin Bendixen (24) hat sich im Urlaub schwer am Knie verletzt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)

Doch zuerst noch einmal zurück nach Asien. Dort musste das Reise-Duo vor einem Unwetter flüchten, Bendixen stürzte mit dem Roller und musste ins Krankenhaus. Die Diagnose: "Irgendwelche Weichteile im Knie sind nicht mehr ganz so gut, aber der Knochen ist noch heil. Die haben gesagt, ich kann ein paar Monate nicht richtig laufen."

Pustekuchen! In Deutschland wurde das Knie erneut untersucht, heraus kam nichts Gutes.

"Bin richtig traurig! Mein Kreuzband ist gerissen, ein Bruch im Knochen und das Innenband auch", schrieb sie in einer Instagram-Story. "Ich dachte wirklich, dass alles so werden kann, mir ging es von Tag zu Tag so viel besser."

Nun ist das Knie in einer dicken Schiene eingepackt. "Das Innenband kann wohl so wieder werden, auch der kleine Knochenbruch kann wieder so werden", erzählte die 24-Jährige. "Das Kreuzband sollte man wohl früher oder später mal operieren." Doch jetzt will sie erst einmal Ruhe bewahren. "Ich vertraue einfach auf meinen Körper."

Bendixen hatte so sehr gehofft, glimpflich davongekommen zu sein. "Mir haben so viele Menschen gesagt, dass das gar nicht richtig was Schlimmes im Knie sein kann", berichtete sie. Das müsse doll wehtun und sie würde es spüren. Doch so war es nicht. "Ich bin heute und gestern richtig rumgelaufen. Das ging ja schon."