Jessie J verliert harte Worte über ihren Ex: "Ich bin die Schöne, Du bist das Biest"

London (England) - Am Freitag erscheint Jessie J's (37) sechstes Studioalbum , wobei sie in den Liedern auch auf ihre Vergangenheit zurückblickt. Dabei kommt einer besonders schlecht weg - ihr Ex-Partner Channing Tatum (45).

Am Freitag erscheint das neue Album der Pop-Sängerin. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nach sieben Jahren Wartezeit dürfen Fans sich endlich auf das Release des neuen Albums der Sängerin freuen: "Don't Tease Me With A Good Time."

Bei einer exklusiven Listening-Party haben Fans bereits Einblicke in das Album bekommen, wobei ein Song besonders in Erinnerung blieb: "Threw It Away."

Denn wie The Sun berichtet, enthalte der Track eindeutige Anspielungen auf die Beziehung zwischen Jessie J und Channing Tatum und deren späteres Liebes-Aus.

2018 soll die Liebelei zwischen den zwei Stars angefangen haben, bereits 2020 endete die On-off-Beziehung. Auch wenn die "Price Tag"-Interpretin in ihrem Song keine Namen nennt, verriet ihre Moderation einiges: "Diesen Song habe ich 2020 geschrieben, und ihr könnt euch denken, mit wem ich damals zusammen war", betonte sie vielsagend.

Im Song bezeichnete sie ihren damaligen Partner als "Biest", singt: "Ich legte mein Herz offen auf den Tisch, da wurde es unangenehm. Doch eines Tages wird das Karma kommen, denn ich gab dir meine Liebe und du hast sie weggeworfen. Wage es ja nicht, die Geschichte umzuschreiben. Ich bin die Schöne, du das Biest."