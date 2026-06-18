Er wollte ins Bett der Tochter! Ex-Bayern-Star Scholl überwältigt Einbrecher
München - Schock bei Scholls: Ein Einbrecher hat sich am frühen Montagmorgen Zutritt zum Haus des Ex-Nationalspielers Mehmet Scholl (55) verschafft. Auf Uhren und Schmuck hatte er es aber nicht abgesehen. Er wollte zur 20 Jahre alten Tochter des Ex-Fußballers ins Bett.
Das berichtet die "Bild". Demnach soll sich der Vorfall um kurz vor 5 Uhr morgens zugetragen haben.
Alle im Haus hätten zu diesem Zeitpunkt tief und fest geschlafen. Der 48 Jahre alte Eindringling hatte sich offenbar extrem sicher in diesem fremden Zuhause gefühlt.
Nicht nur habe er sich offenbar etwas zu Essen gegönnt, nachdem er über die – möglicherweise –offenstehende Terrassentür ins Gebäude stieg.
Er setzte seinem skurrilen Vorhaben noch die Krone auf, als er auch noch seiner Kleider entledigte – und erst einmal unter die Dusche sprang.
Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der Mann anschließend ins Zimmer der älteren Scholl-Tochter gegangen sein. Dort wollte er sich ins Bett der 20-Jährigen legen.
Einbrecher wird mit Platzwunde der Polizei übergeben
Dass neben ihr auch noch ihr Freund Sandro Porta (24) – seines Zeichens Spieler in der 2. Mannschaft des TSV 1860 München – gelegen ist, scheint den Einbrecher nicht gestört zu haben. Diese Aktion sollte er jedoch schnell bereuen.
Das junge Paar stellte sich nach Bild-Informationen dem unbekannten Eindringling – und auch der einstige Bayern-München-Star Mehmet Scholl selbst schaltete sich schließlich in diese Situation mit ein.
Gemeinsam konnten sie den Fremden überwältigen und festhalten, bis die alarmierte Polizei vor Ort war.
Es soll sich um einen Deutschen aus dem oberbayerischen Landkreis Miesbach handeln. Er erlitt offenbar während der Auseinandersetzung mit der Fußballer-Familie eine Platzwunde.
Laut weiteren Angaben soll der Täter bereits als "psychisch auffällige Person" bekannt gewesen sein. Er sei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.
Vor dem Anwesen wurden offenbar auch ein Rucksack und die Schuhe des 48-Jährigen gefunden. Wie er tatsächlich in das Gebäude kam und was seine Motivation war, ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Titelfoto: Tobias Hase/dpa