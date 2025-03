Michael Schumacher wird Opa: Tochter Gina sorgt kurz vor Geburt mit Ansage für Aufsehen

Gina Maria Bethke erwartet derzeit ihr erstes Kind. Die 28-Jährige möchte aber auch so schnell wie möglich wieder in den Sattel zurückkehren. © Instagram/gina_schumacher (Instagram)

Kurz vor Weihnachten ließ die 28-jährige Blondine die Bombe platzen und verkündete via Instagram, dass sie und ihr Ehemann Iain Bethke (30) erstmals Nachwuchs erwarten. Die beiden werden Eltern einer Tochter. Schon im April soll es so weit sein.

Wer jetzt denkt, Ginas Gedanken kreisen in dieser finalen Phase ihrer Schwangerschaft nur noch um die Geburt, der irrt sich gewaltig. In Wahrheit schmiedet die passionierte Westernreiterin nämlich schon Pläne für die Zeit nach der Entbindung.

"Ich kann es kaum erwarten, wieder zu trainieren und vorzuführen. Billy und ich werden bereit sein, in Vegas für die Qualifikation wieder in den Showpen zu gehen", stellt die 28-Jährige in einem neuen Post klar, der sie auf ihrem Wettkampf-Pferd zeigt.

Dass der Reitsport seit Beginn ihrer Schwangerschaft natürlich etwas zu kurz kommt, ist klar, immerhin ist das Training hoch zu Ross nicht ganz ungefährlich für Mutter und Fötus. Doch die Sehnsucht nach einer baldigen Rückkehr in den Sattel ist groß.