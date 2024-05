Notfall bei Schwesta Ewa: Rapperin mit Krankenwagen in Klinik gebracht

Polen - "Schöne Grüße aus einem Krankenhaus in Polen" - mit diesen Worten meldet sich Rapperin Schwesta Ewa (39) in einem am gestrigen Donnerstag veröffentlichtem Instagram-Reel bei ihren Fans.

Rapperin Schwesta Ewa (39) hat polnische Wurzeln, sie besucht das Land regelmäßig und spricht auch Polnisch. © Montage: Screenshot/Instagram/schwestaewa

Die Stimme der Musikerin klingt dabei etwas belegt, doch schon gleich nach der Begrüßung ist der 39-Jährige zu einem Scherz zumute.

Lächelnd fügt sie hinzu: "Man sieht's an den Bettdecken! Wir haben die schönsten Bettdecken in polnischen Krankenhäusern." In dem Clip ist zu sehen, dass die Bettwäsche mit pastellfarbenen Blumenbildern verziert ist.

Dann wird Schwesta Ewas Stimme weinerlich: "Ich hasse das! Ich hasse das!" Dazu reckt sie ihren Arm empor, wodurch sichtbar wird, dass ihr in der Armbeuge ein dauerhafter Zugang für Infusionen gelegt wurde.

Erst nach diesem längeren Intro kommt die Rapperin darauf zu sprechen was mit ihr geschehen ist. Demnach wurde sie in der Nacht zu Donnerstag mit einem Rettungswagen unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn in das Krankenhaus gebracht. Der Grund seien Nierensteine!

"Die Schmerzen sind wie Wehen bei einer Geburt", setzt die 39-Jährige hinzu.

Dann kommt Ewa Malanda - so der bürgerliche Name der Musikerin - noch einmal auf die zurückliegende Fahrt in die Klinik zu sprechen: Der Fahrer sei so schnell gefahren und die Straßen seien voller Schlaglöcher gewesen.

"Ich habe gedacht, der macht gleich einen Unfall und mir geht noch schlechter", ergänzt die Rapperin.