So lässt es Ewa krachen, wenn ihre Tochter schläft: Fans feiern dieses Video

Frankfurt am Main/Düsseldorf - Die Community von Schwesta Ewa (39) feiert gerade ordentlich ein Reel der Rapperin ab, in dem sich wieder einmal alles um die kuriosen Seiten ihres Lebens als junge Mama dreht.

Ewa ruft erschrocken "Oh Shit" und hält sich gleich darauf den Zeigefinger vor den Mund; denn: "Hauptsache leise sein", wie sie zu dem Reel geschrieben hat.

Die Damen lassen es sich offenbar bei einem nachmitternächtlichen Snack so richtig gut gehen. Dann aber folgt ein lauter Schlag, denn Ewas Freundin ist vom Kühlschrank gefallen und liegt reichlich verkrümmt vor dem Gerät.

Dann Schnitt auf Ewa, die lachend und feixend im Bademantel am Küchentisch sitzt und eine Erdbeere nascht; vor ihr weitere Erdbeeren und eine geöffnete Dose mit gefüllten Weinblättern.

Darin sieht man zunächst eine Freundin von Ewa bestens gelaunt im Schlafanzug auf dem geöffneten Kühlschrank liegen und an einer Salatgurke kauen. Eine Tüte Chips und eine geöffnete Wasserflasche hält sie ebenfalls in der Hand

Thema: Das tun Mütter, wenn die Kleinen endlich im Bett sind. "Wir sind um 1 Uhr nachts, wenn die Kinder schlafen", lautet der Text im Reel, das Ewa am gestrigen Donnerstag auf Instagram geteilt hat.

Die Mädels in Ewas Community können diese Situation jedenfalls absolut nachvollziehen. "Welche Mama kennt's nicht" oder "Ich fühl's, und am nächsten Tag total am Arsch, weil zu wenig Schlaf. Ein Teufelskreis", teilen die Followerinnen neben diversen Tränen lachenden Emojis ihre Erfahrungen mit.

Und noch etwas fällt einer Followerin auf, nämlich, dass Ewa mittlerweile voll in ihrer Mutterrolle aufgeht und von der früheren Rotlicht-Rapperin mit Knast-Erfahrung nicht mehr viel zu erahnen ist.

"Ewa, ich bin so unglaublich stolz auf Dich", schreibt sie, "was aus einer Assibraut eine wundervolle Mama wurde, die trotzdem immer noch so einen geilen Humor hat."