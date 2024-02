Valentinstag: Schwesta Ewa sucht Date, doch diese Ansage wird viele überraschen

Rapperin Schwesta Ewa (39) singt in ihren Liedern über ihre Erfahrungen als Prostituierte und Gefängnis-Insassin. © Screenshot/Instagram/schwestaewa

Die Musikerin und ehemalige Prostituierte aus Düsseldorf, die auch lange in Frankfurt am Main lebte, veröffentlichte hierzu am Mittwochvormittag einen Instagram-Eintrag.

Das Foto zeigt eine Buntstift-Zeichnung: "Will you be my valentine?" ist umgeben von gezeichneten Herzen, einer Sonne und einer Blume zu lesen. Darunter sind zwei Kästchen zum Ankreuzen, versehen mit den Angaben "yes" und "no".

Dies alleine wäre nicht weiter verwunderlich am Valentinstag. Überraschend ist jedoch, was die 39-jährige Mutter einer fünfjährigen Tochter als erklärenden Text dazustellte.

"Frauen BEVORZUGT🤪. Kreuz an: ❌JA oder NEIN? Willst du mein Valentin sein, Schwesta😅???"

Offensichtlich hat Schwesta Ewa aktuell die Schnauze voll von der Männerwelt und zeigt nun eine bisexuelle Veranlagung.