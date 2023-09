Wegen Tochter Aaliyah Jeyla: Schwesta Ewa steht vor riesigem Problem

Auf Instagram versuchte sich Rapperin Schwesta Ewa (39) an einer wahren Herkulesaufgabe für alle Eltern. © Montage: Instagram/schwestaewa

In einem Instagram-Clip vom gestrigen Sonntag sah man die ehemalige Prostituierte ganz besonders nah vor der Smartphone-Linse stehen. Hierbei richtete sie das Wort an ihre über 623.000 Follower und schilderte direkt ihr nicht gerade kleines Problem, das in direktem Zusammenhang mit ihrem Töchterchen, Aaliyah Jeyla (4), in Verbindung steht.

Denn wie es ganz offensichtlich schien, war die Vierjährige abends auf der Couch der berühmten Mama seelenruhig eingeschlafen und machte keinesfalls den Anschein, sich nochmals zu erheben. Doch genau hier lag das Problem von Mama Ewa.

Eigentlich sollte die Rapperinnen-Tochter natürlich im eigenen Bettchen nächtigen. Sie aber - ohne wach werden - dort hin zu bugsieren, ist nicht nur für die 39-Jährige eine echte Herkulesaufgabe. Im weiteren Verlauf ihres Insta-Clips sah man, wie Ewa lange Zeit hin und her überlegte, wie man das eigene Kind richtig greifen müsse, um es ja unbeschadet an den eigentlichen Schlafplatz zu tragen.

Im Anschluss an mehrere Anläufe gelang es Ewa aber tatsächlich, Aaliyah begleitet von einem beruhigenden "Schschsch" erfolgreich und vor allem sicher zu packen und sie schlafend in ihr Zimmer zu tragen. Ihre offensive Forderung an ihre Fans: "Applaus bittööö"!