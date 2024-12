Schwiegermama von Jay-Z bezieht Stellung: Glaubt sie den schockierenden Vorwürfen?

Rapper Jay-Z (55) weist die schwerwiegenden Vorwürfe vehement von sich. © Chris Delmas / AFP

Die Vorwürfe gegen den "Empire State Of Mind"- Interpreten schockieren: Auch der Rapper soll in die unglaublichen Machenschaften des wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels angeklagten Rappers Sean "Diddy" Combs (54) involviert sein.

Während Jay-Z die Vorwürfe als "idiotisch" bezeichnet, scheint Schwiegermama Tina Knowles (70) den Anschuldigungen Glauben zu schenken. Oder etwa doch nicht?

Zumindest markierte die Mutter von Sängerin Beyoncé (43) kürzlich einen Social-Media-Post, in dem die Vorwürfe hervorgehoben werden, mit einem Herz.

In dem Beitrag von ABC7 Chicago wird in großen Lettern über die Beteiligung Jay-Zs an der Vergewaltigung einer damals 13-Jährigen auf der Afterparty der MTV Music Awards im Jahr 2000 berichtet. Tina Knowles versah diesen Post mit einem "Like".