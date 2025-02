Scooter-Frontmann H. P. Baxxter spricht über sein Ehe-Leben: "Bin ein Kontrollfreak"

Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (60) und Sara Bakhsh (23) gaben sich im vergangenen Jahr das Jawort. © Lea Sarah Albert/dpa

In einem Interview mit der Gala hat Baxxter nun verraten, wie es sich so als frischverheiratetes Ehepaar lebt. "Super! Natürlich muss man, wenn man dann in der Ehe ist, sich schon so ein bisschen einrichten gegenseitig", gestand der Musiker. "Aber im Endeffekt ist alles gut."

Dabei musste sich der Scooter-Frontmann schon ein wenig umstellen. "Jeder hat ja so seine Macken und das muss man dann erst einmal gegeneinander aufwiegen", gab er zu. "Man muss selber ein bisschen zurückstecken. Das ist ja auch neu, wenn man lange Single war. Umgekehrt auch. Aber wenn man sich dann wieder anlächelt, ist immer alles gut."

Und natürlich hat Baxxter auch die ein oder andere Macke mit in seine Ehe gebracht. "Ich bin manchmal, was den Haushalt angeht oder im Haus, so eine Art Kontrollfreak. Da darf nichts anders stehen, als ich es gewohnt bin", gab er offen zu. Schwierig, "wenn eine Frau im Haus ist, die auch ihre Vorstellungen [hat], wo was steht."