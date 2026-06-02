Neue Vorwürfe: P. Diddy soll Musikmogul (50) sexuell genötigt haben

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Die Schlinge um Sean Combs (56) Hals zieht sich immer weiter zu. Trotz der im Oktober 2025 verhängten Haftstrafe von 50 Monaten und einer Geldbuße von 500.000 US-Dollar (circa. 430.000 Euro) reißen die Vorwürfe rund um P. Diddy nicht ab. Nun meldete sich ein weiteres mutmaßliches Opfer zu Wort: der Produzent Jonathan Hay (50).

Der Musikproduzent Jonathan Hay (50) hat den Rapper Sean Combs (56) wegen sexueller Nötigung angezeigt. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/jonathanhaycelebrity

Nachdem Combs vor wenigen Wochen eine angebliche Affäre mit Sarah Ferguson (66) nachgesagt worden war, macht bereits die nächste Schlagzeile ihre Runde. Wie TMZ berichtete, wurde der "I'll Be Missing You"-Interpret nun erneut wegen sexueller Nötigung in Los Angeles angezeigt. Den Stein brachte der Betroffene dabei selbst ins Rollen.

Demnach soll Diddy den Musikproduzent Hay sowohl 2020 als auch das Jahr darauf sexuell genötigt haben. Den Vorfall meldete der 50-Jährige vor rund neun Monaten den kalifornischen Behörden.

"Die Ermittler haben ihre Ergebnisse der Staatsanwaltschaft von Los Angeles County vorgelegt, und der Fall wird nun geprüft", zitierte das Newsportal Venusse Dunn, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Der Kontakt zwischen Combs und dem Musiker entstand im Zuge einer Zusammenarbeit mit Christopher Jordan Wallace (29). Hay habe gemeinsam mit dem 29-Jährigen an einem Remix von Biggie Smalls (†24) gearbeitet. Währenddessen sei Diddy ihm immer wieder über den Weg gelaufen.

Gegenüber den Behörden erklärte der 50-Jährige, Diddy habe sich mit ihm gemeinsam in einem Zimmer aufgehalten, als es plötzlich zum ersten sexuellen Übergriff kam. Zunächst habe Combs in ein Hemd von Biggie masturbiert, anschließend verlangte er von Hay, sexuell befriedigt zu werden.

Nach dem Vorfall habe Diddy sein Opfer mit dem ejakulierten Hemd beworfen.