Knall nach "Let's Dance"-Finale: Was Joel Mattli jetzt erst verrät
Köln - Joel Mattli hat die jüngste "Let's Dance"-Staffel auf dem dritten Platz beendet. Kurz nach dem Finale schockt der Schweizer seine Fans jedoch mit einer traurigen Botschaft.
"Ich hab lange überlegt, wie ich diese Worte schreiben soll, weil mir diese Entscheidung wirklich alles andere als leichtfällt", beginnt der 32 Jahre alte Schweizer ein emotionales Statement auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.
Anschließend lässt er die Katze aus dem Sack und offenbart, dass er in diesem Jahr nicht bei "Ninja Warrior Germany" dabei sein wird. Zuvor hatte sich Mattli, der zu den Top-Stars der Show gehört, neun Staffeln nacheinander in den Parcours gestürzt.
Über die genauen Hintergründe wollte der sympathische Eidgenosse seine Fans natürlich nicht im Unklaren lassen. So hätten die Vorbereitungen auf die Fußball-WM die Planungen für mehrere RTL-Produktionen beeinflusst, wie er sagt.
Unter anderem seien deshalb etwa auch die Dreharbeiten für "Ninja Warrior Germany" in diesem Frühjahr vorgezogen worden. Genau das wurde Mattli zum Verhängnis, denn zum selben Zeitpunkt habe er bereits für "Let's Dance" vor der Kamera gestanden.
"Let's Dance"-Star Joel Mattli lehnt RTL-Angebot ab
Wie der TV-Star gegenüber seinen treuen Fans weiter preisgab, habe RTL ihm sogar das Angebot gemacht, wenigstens in einer Vorrunde der kommenden Staffel anzutreten. Diese Idee lehnte Mattli jedoch dankend ab.
Der Grund: Er wollte sich voll und ganz auf "Let's Dance" konzentrieren. Schließlich war er nicht nur in den wöchentlichen Live-Shows gefordert, sondern musste auch enorm viel Zeit für das intensive Training aufwenden.
"Ich liebe Ninja Warrior und habe dieser großartigen Show total viel zu verdanken. Natürlich wollte ich also auch in der elften Staffel dabei sein, aber diesmal geht es nicht nur um mich alleine", begründet der 32-Jährige die schwere Entscheidung.
Seine Worte machen deutlich, dass wohl auch die enge Zusammenarbeit mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) eine entscheidende Rolle für seine Absage spielte. Ihr gegenüber verspürte Mattli nämlich die klare Verpflichtung, sich nur auf eine Show zu konzentrieren.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa