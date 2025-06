Wiener Moderatorin wirft P. Diddy Vergewaltigung vor: "Habe mich zutiefst geschämt"

New York (USA) - Seit Mai steht Sean Combs alias P. Diddy (55) unter anderem wegen zahlreicher sexueller Delikte, Menschenhandels und schwerer Körperverletzung vor Gericht und sitzt in Untersuchungshaft. Nach und nach melden sich immer mehr mutmaßliche Opfer und erstatten Anzeigen. Nun behauptet auch eine Wiener Moderatorin, von dem Rapper missbraucht worden zu sein.

Sean Combs (55), alias P. Diddy, wird derzeit der Prozess gemacht. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Der Vorfall soll sich nach einem Konzert des 55-Jährigen am 28. März 2000 in der damaligen Wiener "Libro Music Hall" ereignet haben. Katharina Steininger hatte dort für einen Onlinesender als Moderatorin gearbeitet und wollte P. Diddy bei einer Aftershow-Party im damaligen Club "Olympia P9" in der Wiener Innenstadt interviewen.

Unter dem Vorwand, dass es im Club zu laut für ein Interview sei, sollen die Bodyguards des Rappers die Österreicherin damals in den Tour-Bus gelockt haben. Ihr Kameramann hätte nicht in das Fahrzeug gedurft.

P. Diddy habe ihr dann mehrfach Getränke angeboten. "Da war zu 100 Prozent was drin", so Steininger in einem Interview mit "Treffpunkt Österreich". Sie vermutet, der Musiker habe ihr K.-o.-Tropfen oder eine ähnliche Substanz ins Glas gemischt.

Zu einem Interview sei es schlussendlich nicht gekommen. Stattdessen soll Diddy sie im Schlafbereich im hinteren Ende des Busses sexuell missbraucht haben: "Mir wurde klar, dass ich vergewaltigt wurde."