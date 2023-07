Sein Abenteuer endete: "Pee-wee Herman"-Darsteller Paul Reubens mit 70 Jahren verstorben

New York City - Trauer in Hollywood: Der US-amerikanische Darsteller und Komiker Paul Reubens (†70, "Pee-Wee’s irre Abenteuer", "Matilda") verstarb am gestrigen Sonntagabend im Alter von 70 Jahren. Der Schauspieler verlor den Kampf gegen den Krebs.

Paul Reubens (†70) in seiner Paraderolle als Pee-wee Herman. © IMAGO/Netflix/Courtesy Everett Collection

Laut einer Stellungnahme auf Instagram, litt das Multitalent bereits seit sechs Jahren an der schweren Krankheit.

"Bitte akzeptiert meine Entschuldigung dafür, dass ich damit, was ich in den letzten sechs Jahren erlebt habe, nicht an die Öffentlichkeit gehe", heißt es in dem Beitrag.

"Ich habe immer große Liebe und Respekt von meinen Freunden, Fans und Unterstützern gespürt. Ich habe euch alle so sehr geliebt und es genossen, Kunst für euch zu machen."