Seine Zeit läuft ab: Todkranker Rainer Langhans bereitet sich aufs Sterben vor

Rainer Langhans (84) leidet an Krebs.

"Es sind nur Ahnungen, die ich davon habe", sagte der Alt-68er, der nach eigenen Angaben vor einigen Jahren an Prostatakrebs erkrankte, in Bezug auf ein Leben nach dem Tod. Alles sei dann in Harmonie.

"Das ist eine schöne Welt. Es gibt keine Zeit mehr. Alles ist gut. Du bist mit allem zutiefst verbunden. Alles ist Liebe", führte er die Gedanken weiter aus.

Das sei eine spirituelle Erfahrung, die es in allen Religionen gebe. Er habe sie in der Meditation gemacht, aber auch in der 68er-Zeit, so Langhans.

Es sei "kein Glaube", sondern "eine Erfahrung".

Er sehe sich derzeit in einem Sterbevorgang. Wie lange dieser noch dauere, darüber hätten sich seine Ärzte nicht geäußert. "Das weiß keiner."