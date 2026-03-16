Seitenhieb bei den Oscars! US-Moderator verspottet Trump und seine Melania

Los Angeles (USA) - Dass sich Jimmy Kimmel (58) und US-Präsident Donald Trump (79) derzeit eher verfeindet gegenüberstehen, wurde auch bei der Oscar-Verleihung 2026 in Los Angeles erneut deutlich, als der Talkshow-Moderator bei seinem Auftritt verbal gegen Trump und seine Ehefrau Melania (55) schoss.

Bei den Oscars 2026 teilte US-Moderator Jimmy Kimmel (58) heftig gegen die Trump-Regierung aus. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Während die meisten Laudatoren und glücklichen Preisträger am Sonntagabend (Ortszeit) auf der Oscar-Bühne eher warme Worte wählten, hielt US-Talkmaster Jimmy Kimmel mit seiner Kritik an der Trump-Regierung nicht hinterm Berg. Und auch die Dokumentation der First Lady bekam ihr Fett weg.

Eigentlich sollte der 58-Jährige die Nominierten in der Kategorie "Beste Dokumentation" vorstellen, doch bei seinem Auftritt nutzte er die Gelegenheit: "Bei solchen Shows hören wir eine Menge über Mut, aber eine Geschichte zu erzählen, für die man getötet werden könnte, ist wahrer Mut", beginnt Kimmel mit Blick auf die nominierten Dokus.

"Wie ihr wisst, gibt es einige Länder, deren Staatschefs die Meinungsfreiheit nicht unterstützen - ich darf allerdings nicht sagen, welche", witzelte der Komiker. "Belassen wir es einfach bei Nordkorea und CBS."

Der US-Fernsehsender stand zuletzt wegen zunehmender politischer Einseitigkeit in der Kritik. Auch Zensuren bei investigativen Beiträgen und eine verzerrte Berichterstattung über den Iran-Krieg werden CBS vorgeworfen.

Wer dachte, Jimmy Kimmel hätte damit all seine Kritik bereits geäußert, der hatte sich geschnitten.