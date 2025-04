Seitensprung-Drama: Samira Yavuz teilt heftig gegen Eva Benetatou aus

Für Samira eine einzige Provokation! "Auf meinem Leid deine grenzenlose Gier nach Aufmerksamkeit auszutragen, stellt sogar für dich ein neues Level an Erbärmlichkeit dar", schießt die Zweifach-Mama drauflos.

Dieser Meinung sind auch zahlreiche User, die Eva mit einem neuen Video auf Instagram aufs Korn nehmen will. Mit verstellter Stimme liest die Ex von Chris Broy unter dem Deckmantel der "Satire" sämtliche Kommentare vor.

Der Grund: Eva soll während Samiras Schwangerschaft in einem "schwachen Moment" mit Serkan geschlafen und die Ehe der beiden zerstört haben.

Mit Eva Benetatou scheint sich der 32-Jährige eine heiße Nacht geliefert zu haben. © Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

In einer vorherigen Instagram-Story wütet die einstige "Sommerhaus"-Siegerin, dass Eva nach dem Sex-Eklat nun krampfhaft versuche, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen.

"Du hast dich selbst ans Messer geliefert, ohne dass ich was sagen musste. Hast scheinbar vergessen, wem du alles von eurem Geheimnis erzählt hast, so kam das ja überhaupt zu mir. Und dann postest du ein Statement, nachdem dir irgendwelche Menschen dazu raten und tust so, als hätte ich jemals deinen Namen droppen wollen."



Rumms, der sitzt!

Das Herunterspielen der Situation - für Samira eine gewaltige Respektlosigkeit. "Das alles hättet ihr euch beide ersparen können, hättet ihr eure Finger bei euch gelassen. Ihr seid für alles verantwortlich, niemand sonst! Schmeißt Scheiße in die Luft und wunderst dich jetzt wirklich, dass sie in deinem Gesicht landet?"

Und Betthupferl Serkan? Der will ebenso ein Stück vom großen Kuchen namens Aufmerksamkeit, und lädt ein 35-minütiges Statement hoch. Einziges Problem: Wegen überlasteter Server kann nicht jeder problemlos darauf zugreifen.