Selena Gomez folgt bestimmtem TikTok-Account - und Fans drehen plötzlich durch!

Los Angeles (USA) - Bereits seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte: Haben sich Popstar Selena Gomez (32) und Musik-Produzent Benny Blanco (36) etwa still und heimlich verlobt?

Selena Gomez (32) und Benny Blanco (36) wirken auf Instagram verliebter denn je. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/selenagomez (2)

Anfang des Monats erst veröffentlichte die ehemalige Disney-Schauspielerin ein auf den ersten Blick unscheinbar wirkendes Spiegelselfie.

Dennoch wurden ihre Fans schnell stutzig: Genau an dem Finger, an dem meist ein Verlobungsring Platz findet, hatte die Musikerin ein Herzchen-Emoji platziert.

Und damit nicht genug! Dem Promiklatsch-Account Deuxmoi auf Instagram zufolge sollen sie und Blanco hinter der Spekulation stecken, dass sich ein bekanntes Hollywood-Paar kürzlich verlobt haben soll.

Bisher haben sich weder Gomez noch ihr Liebster zu den Gerüchten geäußert. Nun scheint die "Only Murders in the Building"-Darstellerin diese jedoch noch einmal richtig angefeuert zu haben.