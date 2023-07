Selena Gomez' Schwester färbt sich die Haare lila: Der Grund bringt die Sängerin zum Lachen

Damit meinte sie die neuste Neuauflage der alten Studienalben von Selenas bester Freundin, der Pop-Sensation Taylor Swift (33, "Anti-Hero"): "Speak Now (Taylor's Version)" erschien am 7. Juli und stürmte mit 16 alten und sechs neuen Liedern weltweit die Charts.

Am gestrigen Freitag veröffentlichte die Sängerin Selena Gomez (30, "Lose You To Love Me") einen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Account – und zauberte damit einem Großteil ihrer Fans ein breites Grinsen ins Gesicht.

Selena Gomez (30, l.) und Taylor Swift (33) sind bereits seit 15 Jahren beste Freunde! © VALERIE MACON / AFP

Die Sängerinnen lernten sich im Jahr 2008 kennen, als sie beide Mitglieder der weltweit bekannten Boyband "Jonas Brothers" dateten. Selena war damals mit Nick Jonas (30) zusammen, Taylor verbrachte ihre Zeit mit Bruder Joe (33).

Seither sind die beiden unzertrennlich und unterstützen sich, wo sie nur können – erst kürzlich verbrachten sie den diesjährigen 4. Juli miteinander!

In einem Interview mit dem WSJ. Magazine im Jahr 2020 bewiesen die beiden, wie tief ihre Freundschaft wirklich geht: "Ich wusste vom ersten Moment an, dass ich ihr immer den Rücken stärken würde", so Taylor über die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin.

"Ich habe die Fähigkeit, Menschen zu verzeihen, die mich verletzt haben. Aber ich weiß nicht, ob ich jemandem verzeihen kann, der sie verletzt."

Gegenüber Rolling Stone bezeichnete Selena die "Cruel Summer"-Musikerin Anfang des Jahres noch als ihre "einzige Freundin in der Industrie".