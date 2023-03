Stylist von Hailey Bieber teilt aus: "Ich hasse Selena Gomez"

Obwohl Stylist Von Ford (r.) offenbar kaum etwas mit Selena Gomez (30) zu tun hat, holte er auf Instagram ordentlich gegen die Schauspielerin und Sängerin aus. © Bildmontage/Screenshot: TikTok/laurenisgossip

Dabei verteidigte Selena Gomez Hailey Bieber (26) in den vergangenen Tagen und betonte gegenüber Fans und Followern auf TikTok, einen hassfreien Umgang zu pflegen.

"Bitte, bitte seid netter und nehmt Rücksicht auf die mentale Gesundheit der Menschen. Mein Herz ist schwer, und ich möchte für alle nur Gutes", schrieb sie unter ihrem neuesten TikTok-Clip vor fünf Tagen.

Seither postete die Sängerin und Schauspielerin Bilder von den Dreharbeiten der dritten Staffel von "Only Murders in the Building" und privaten Ausflügen. Außerdem feierte sie den Weltfrauentag am 8. März, indem sie ein süßes Kinderfoto auf Instagram hochlud.

Die Attacke von Von Ford, Hailey Biebers Stylisten, der in seiner mittlerweile gelöschten Instagram-Story "Ich hasse Selena Gomez" gepostet haben soll, scheint vollkommen plötzlich zu kommen.