Seltenes Liebes-Statement: Keanu Reeves und seine Freundin teilen privaten Moment

Mit einem romantischen Kuss vor dem Rockefeller Center überrascht Keanu Reeves seine Fans - private Einblicke teilt er nur selten.

Von Clara Weinert

New York City - Öffentliche Auftritte sind bei Keanu Reeves (61) und seiner Partnerin Alexandra Grant (52) eine Seltenheit. Umso größer war die Begeisterung bei den Fans, als Grant am Dienstag einen besonders privaten Moment mit dem Matrix-Schauspieler teilte.

Keanu Reeves (61) überraschte seine Freundin (52) mit einem romantischen Date.
© Bildmontage: Screenshot/Instagram/grantalexandra

Die Bilderschau, welche die 52-Jährige bei Instagram teilte, zeigt das verliebte Promi-Paar auf der berühmten Eisbahn vor dem Rockefeller Center in New York City. Als wäre die Kulisse nicht romantisch genug, lassen die beiden ihre Fans ganz nah an ihrem Liebesglück teilhaben und teilen auch ein Kuss-Foto.

Gerade weil der Schauspieler für seine Zurückhaltung gegenüber der Öffentlichkeit bekannt ist, wirkt der Moment umso authentischer. Neben den Fotos veröffentlichte Grant auch ein kurzes Video, das die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden unterstreicht.

Die Hintergrundgeschichte zu dem romantischen Date verriet Grant in der Bildunterschrift gleich selbst: "Letzten Montag, nach der Aufführung von 'Warten auf Godot', hat mich Keanu auf ein Date nach New York City eingeladen."

Außerdem richtete sie liebevolle Worte an die Eislauf-Community und das Team des Rockefeller Centers, die den gemütlichen Abend möglich gemacht hatten. "Ihr habt uns das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein, habt uns angefeuert und uns heiße Schokolade und Pompom-Mützen angeboten", schrieb sie.

Fans freuen sich über Liebesbekundung des Paares

Alexandra Grant: "Ja zu Beziehungen!"

Seit mehr als zehn Jahren sind die zwei ein Paar.
© THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Zum Abschluss wandte sich Grant mit einem emotionalen Appell an ihre Community: "Also ja, immer ja zu Beziehungen! Ja zur Freude, ja dazu, auch wenn man todmüde ist, rauszugehen, ja dazu, etwas Neues auszuprobieren, ja dazu, es auf seine eigene Art zu machen und offen für Überraschungen zu bleiben!"

Reeves und Grant hatten ihre Beziehung 2019 öffentlich gemacht, sind jedoch bereits seit 2011 ein Paar.

Wie TAG24 schon 2024 unter Berufung auf People berichtete, gehen beide sehr bewusst damit um, wie und wo sie ihre Zeit miteinander öffentlich verbringen. Offizielle Auftritte seien wohlüberlegt, gelegentlich begleitet Grant ihren Freund jedoch zu Red-Carpet-Auftritten.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/grantalexandra

