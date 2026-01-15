Seltenes Liebes-Statement: Keanu Reeves und seine Freundin teilen privaten Moment

New York City - Öffentliche Auftritte sind bei Keanu Reeves (61) und seiner Partnerin Alexandra Grant (52) eine Seltenheit. Umso größer war die Begeisterung bei den Fans, als Grant am Dienstag einen besonders privaten Moment mit dem Matrix-Schauspieler teilte.

Keanu Reeves (61) überraschte seine Freundin (52) mit einem romantischen Date. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/grantalexandra

Die Bilderschau, welche die 52-Jährige bei Instagram teilte, zeigt das verliebte Promi-Paar auf der berühmten Eisbahn vor dem Rockefeller Center in New York City. Als wäre die Kulisse nicht romantisch genug, lassen die beiden ihre Fans ganz nah an ihrem Liebesglück teilhaben und teilen auch ein Kuss-Foto.



Gerade weil der Schauspieler für seine Zurückhaltung gegenüber der Öffentlichkeit bekannt ist, wirkt der Moment umso authentischer. Neben den Fotos veröffentlichte Grant auch ein kurzes Video, das die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden unterstreicht.

Die Hintergrundgeschichte zu dem romantischen Date verriet Grant in der Bildunterschrift gleich selbst: "Letzten Montag, nach der Aufführung von 'Warten auf Godot', hat mich Keanu auf ein Date nach New York City eingeladen."

Außerdem richtete sie liebevolle Worte an die Eislauf-Community und das Team des Rockefeller Centers, die den gemütlichen Abend möglich gemacht hatten. "Ihr habt uns das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein, habt uns angefeuert und uns heiße Schokolade und Pompom-Mützen angeboten", schrieb sie.