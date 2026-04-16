Serien-Star fehlt im Allstars-Cast: "Man hat offensichtlich in den Stresstopf gegriffen"
Köln - Mit dem anhaltenden Dauerzoff zwischen Georgina Fleur (36) und Sam Dylan (41) ist die "Kampf der RealityAllstars"-Staffel gestartet – und ohne Béla Klentze (37). Der Musiker wäre gern dabei gewesen, wurde aber nicht angefragt. Aus für ihn nachvollziehbaren Gründen.
"Obwohl Kampf der Realitystars nicht das klassische Krawall-Format ist, denke ich, man hat in der aktuellen Konstellation schon offensichtlich in den Stresstopf gegriffen", sagt der frühere "Let's Dance"-Teilnehmer zu TAG24.
Klentze weiter: "Menschen reagieren auf Negatives mit größerer Aufmerksamkeit. Der Puls steigt und wenn sich die Zuschauer im sozialen Vergleich für einen kleinen Moment besser fühlen können, dann haben die Produzenten ihre Hausaufgaben gemacht."
Abgelehnt hätte er eine Anfrage der Produktion nicht, so Klentze. Obwohl Martin Angelo (32) in der 2025er-Staffel zu ihm gesagt hatte, er habe "noch nie so eine langweilige Kröte im Reality-Business gesehen", habe Klentze die KDRS-Zeit "mit am meisten Spaß gebracht. Ich mag es, solche Formate mit meiner ganz eigenen Note aufzumischen und Konfliktsituation anders zu behandeln, als es erwartet wird."
Nach KDRS, "Forsthaus Rampensau" und "Crash Games" möchte der gebürtige Münchner dem Reality-Business treu bleiben: "Vermutlich werdet Ihr schon sehr schnell wieder von mir überrascht!" Der klare Fokus des ehemaligen RTL-Serienstars liege aktuell aber auf der Musik mit seiner Band "Stairway To Violet".
Béla Klentze covert "The Rasmus"-Megahit "In The Shadows"
Erst neun Jahre nach ihrer Gründung wurden The Rasmus international bekannt. Ihren damaligen Hit "In The Shadows" hat Klentze mit seiner Band jetzt gecovert – in einer "reduzierten, emotionalen Piano-Version", wie er TAG24 berichtet.
Als 14-Jähriger habe ihn der Song der finnischen Alternative-Rock-Band, die 2022 am "Eurovision Song Contest" teilgenommen hatte, "sofort gepackt. Ich bin vor dem Fernseher herumgesprungen, habe laut mitgesungen und mich ganz in dieser Musik verloren."
"In The Shadows" von "Stairway To Violet" erscheint am 17. April auf allen bekannten Plattformen sowie als Video auf dem YouTube-Kanal der Band. Das Debütalbum "Invictus" folgt am 29. Mai.
Titelfoto: RTLZWEI