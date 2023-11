Sexy Throwback-Foto: Wer präsentiert hier seinen jugendlichen Knack-Po?

Sofía Vergara (51) begeistert auch heute noch ihre Fans mit ihrem jugendlichen Aussehen. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Auf einem ihrer neuesten Bilder auf Instagram posiert die Schauspielerin oben ohne mit dem Rücken zur Kamera und setzt ihren knackigen und braun gebrannten Po mit einem hauchdünnen String in Szene. Obenherum trägt Vergara lediglich eine auffällige Perlenkette.

Schaut man etwas genauer hin, fällt auf, dass der Schnappschuss schon ein paar Jährchen her ist. In der Bildbeschreibung verrät Vergara, dass die Aufnahme aus der Zeit als Model in Miami entstammt. Damals war die Kolumbianerin also Anfang/Mitte 20!

"Der Grund, warum ich jetzt, mit 51 Jahren, Transforma verwende. All die Jahre ungeschützt in der Sonne in den 90ern!!!", schreibt die brünette Schönheit.

Schon seit einiger Zeit arbeitet Vergara mit der Firma "Toty", die Sonnenschutz- und andere Hautpflege-Produkte anbietet, zusammen. In ihrem Post wirbt die 51-Jährige explizit für das Produkt "Transforma", welches sonnengeschädigte Haut pflegen soll.