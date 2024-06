Shakira: Sie hat keinen Platz für einen Mann in ihrem Leben

Im März brachte die kolumbianische Sängerin Shakira (47) ihr Album "Las Mujeres Ya No Lloran" raus. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In der neuen Rolling-Stone-Ausgabe verrät die 47-Jährige, dass Dating gerade das Letzte wäre, was sie im Kopf habe.

Für eine Beziehung habe sie im Moment keine Zeit. Für ihre Kinder sieht sie vielmehr eine Gefahr im Männer-Kennenlernen. "Für eine richtige Beziehung wären meine Kinder nicht bereit", so Shakira. "Ihre emotionale und psychologische Gesundheit hat die höhere Priorität."

Gegen eine Freundschaft habe sie allerdings nichts, erzählt die "Waka Waka"-Sängerin lachend.

"Was soll ich sagen, ich mag Männer. Und das ist das Problem. Ich sollte sie nicht mögen, nach allem, was mir passiert ist. Aber so sehr mag ich Männer, dass ich sie noch immer leiden kann."