Bikini-Foto von Shania Geiss lässt Fans ausflippen: "So heiß noch nie gesehen!"

In weniger als 24 Stunden wurde das Foto bereits über 50.000-mal mit einem "Gefällt mir"-Herz versehen. In der Kommentarspalte überschlagen sich zudem die Komplimente für die TV-Bekanntheit (" Die Geissens ").

In bester Erotik-Kalender-Pose sitzt die Abiturientin dabei auf einer Steinfliesen-Treppe im südfranzösischen Saint-Tropez und blickt verführerisch direkt in die Kamera. Ihre langen blonden Haare fallen perfekt gewellt über ihre Schultern.

Nur mit einem ultraknappen schwarzen Bikini bekleidet setzte Shania ihren Luxuskörper einmal mehr gekonnt in Szene. "Fühlt sich immer noch wie Sommer an", schreibt die Schwester von Davina Geiss (20) zu ihrem jüngsten Beitrag.

Auf Instagram sorgte die 19-Jährige jetzt mal wieder mit brandheißen Aufnahmen für Schnappatmung bei ihren rund 661.000 Followern. Denn: Viel Stoff trägt die gebürtige Monegassin nicht am Leib!

Die jüngste Tochter von Modemacher Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) genießt das süße Leben der Reichen und Schönen in vollen Zügen. Protzen liegt eben einfach im Naturell der Familie.

Der Millionärstochter wurde das Posieren in die Wiege gelegt. Mama Carmen Geiss (58) war einst ein gefragtes Fitness-Model. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

"Du bist bildschön", "Traumfrau und Prinzessin" oder auch "Hammer-Body" steht dort beispielhaft geschrieben. Ein Fan kann von dem Anblick gar nicht genug bekommen. Sein Fazit lautet: "Wow, so hübsch und heiß noch nie gesehen!"

Dass sich die Millionärstochter in diesem Sommer plötzlich derart freizügig präsentiert, überrascht zumindest diese Followerin nicht mehr: "Auch sie hat den Trend erkannt: mehr Haut, weniger Stoff!"

Bei dem heißen Anblick ist es jedenfalls wenig verwunderlich, dass Davina erst kürzlich in einem Interview deutlich machte: "Jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania!" Offiziell ist über das Liebesleben der TV-Bekanntheit nur sehr wenig bekannt.

Mama Carmen hat in der Vergangenheit zwar schon einige potenzielle Schwiegersöhne kennengelernt, doch das Herz ihrer Tochter konnte keiner von ihnen erwärmen. Shania genießt also weiterhin ihr Single-Leben.