Shania Geiss zeigt sich "anzüglich", da reagiert selbst Schwester Davina!

Saint-Tropez (Frankreich) - Die Fans von Shania Geiss (19) kommen in diesem Sommer wahrlich auf ihre Kosten. Egal, ob im transparenten Kleid oder ultraknappen Bikini, die Millionärstochter weiß, wie sie ihre Community zum Schwitzen bringt. So auch jetzt!

Shania Geiss (19) präsentiert sich auf ihrem Instagram-Profil immer häufiger sexy und selbstbewusst. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Im Rahmen der Pseudo-Reality-Doku "Die Geissens" konnten die Zuschauer bereits über zehn Jahre lang mitverfolgen, wie sich der freche Dreikäsehoch zu einer jungen attraktiven Frau gemausert hat.

Mittlerweile präsentiert sich die jüngste Tochter von Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58) auch immer lasziver im Netz. Außerdem gilt die Faustregel: Je höher die Temperaturen, desto weniger Stoff haben die Designer-Fummel.

Auf Instagram wimmelt es inzwischen nur so von heißen Aufnahmen. Ihr jüngster Schnappschuss steht den bisherigen in diesem Punkt in nichts nach. Das Foto zeigt die 19-Jährige dabei, wie sie sich an einer unschuldigen Palme in Pose wirft.

Den Kopf leicht nach hinten geneigt, blickt Shania mit halb geöffnetem Mund und verführerischem Blick direkt in die Kamera. Ihre Sonnenbrille hält sich die Kunst-Liebhaberin in bester Erotik-Kalender-Manier an ihre vollen Lippen.

Dabei trägt sie ein leicht transparentes Oberteil und eine knappe Hotpants. Aufgrund der seitlichen Pose kommt der Traumkörper der gebürtigen Monegassin perfekt zur Geltung. Dies bleibt auch ihren Followern nicht verborgen.