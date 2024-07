32 Jahre später: Sharon Stone stellt berühmte Szene aus "Basic Instinct" nach

Los Angeles (USA) - US-Schauspielerin Sharon Stone (66) präsentiert sich in den sozialen Medien nur selten freizügig. Auf Instagram machte sie nun eine überraschende Ausnahme.

"Basically ...yours", schrieb Stone unter das Bild, das einige Unterschiede zum Original aufweist. Statt eines weißen Kostüms trägt Stone dieses Mal Spitzenunterwäsche, Perlenketten und blaue High Heels.

In dem bekannten Film spielt Stone die Schriftstellerin und Verführerin Catherine Tramell, die eines Mordes verdächtigt wird.

Das Bild ist der berühmten Szene aus dem Erotikthriller "Basic Instinct" nachempfunden, in dem Stone 1992 die Hauptrolle übernahm.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 66-Jährige ein Foto, das sie in roten Dessous auf einem Stuhl zeigt.

Bei den Followern der Promi-Schauspielerin kommt der Look gut an. "Du siehst fantastisch aus", schrieb etwa eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Davon wollen wir mehr sehen, Frauen in einem bestimmten Alter, mutig und gewagt."

Doch auch kritische Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. "Verhalte dich bitte nicht so wie Madonna", warnte ein Nutzer. Ein anderer schrieb schlicht "Nein".

Insgesamt überwiegen in der Kommentarspalte jedoch Lob und Komplimente.