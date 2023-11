Shirin David teilt gegen Thomas Gottschalk aus: "Wieso? Weil ich so gut aussehe?"

Shirin David (28) saß zum ersten Mal auf dem Sofa bei "Wetten dass..?". Schüchtern war die Rapperin trotzdem nicht. © Philipp von Ditfurth/dpa

Die 28-Jährige befindet sich aktuell auf einem absoluten Karriere-Hoch: Unlängst veröffentlichte Shirin mit Helene Fischer (39) eine Neuauflage des 2013 Mega-Hits "Atemlos durch die Nacht".

Zusammen mit der Schlagerikone durfte die Rapperin am gestrigen Samstagabend bei "Wetten dass..?" nicht nur die neue Single performen, sondern auch auf dem berühmten Sofa Platz nehmen - neben weiteren Show-Größen wie Take That, Cher (77) und Matthias Schweighöfer (42).

Dort bewies Shirin, dass sie sich selbst von einer Entertainer-Legende wie Gottschalk nichts gefallen lässt! Gleich auf Gottschalks erste Frage, ob sie gedacht hätte, einmal neben ihm zu sitzen, entgegnete die Musikerin cool und kurz: "Ja."

Im weiteren Verlauf erklärte Gottschalk zunächst, er habe Shirin nicht angesehen, dass sie Opern-Fan ist. Und fuhr dann fort: "Ich hätte Dir auch die Feministin nicht angesehen." Das wollte die "Gib ihm"-Interpretin nicht einfach so hinnehmen.

"Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? Als Feministinnen können wir gut aussehen, wir können klug sein, eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus", konterte Shirin und erntete dafür Applaus.