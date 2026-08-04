Für neues Album: Sido sucht Statisten für Musikvideo in Berlin

Berlin - Der Berliner Rapper Sido (45) ruft seine Fans über Instagram und seinen WhatsApp-Kanal dazu auf, am Mittwoch beim Dreh für ein neues Musikvideo dabei zu sein.

Rapper Sido (45) veröffentlicht Ende des Jahres ein neues Album, darunter auch Songs mit Xavier Naidoo und Menowin Fröhlich. © Bodo Schackow/dpa

Der Musiker kündigte an, dass die Dreharbeiten um 18.30 Uhr in Berlin-Friedrichshain starten. Statt auf ein klassisches Casting zu setzen, holt Sido offenbar seine eigene Community vor die Kamera.

In der WhatsApp-Umfrage haben bereits mehr als 400 Fans angegeben, bei der Aktion dabei sein zu wollen.

Wo genau in Friedrichshain gedreht wird und um welchen Song es sich handelt, verriet der Rapper bislang nicht. Weitere Infos sollen folgen.

Die Dreharbeiten sind Teil der Vorbereitungen für Sidos kommendes Soloalbum "Frieden", das für Ende November angekündigt ist. Es wird das erste Soloalbum des Berliners seit "Paul" aus dem Jahr 2022 und gleichzeitig sein zehntes Studioalbum.