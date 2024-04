Sido spricht Klartext: Hier gibt's den besten Döner!

Auch erfolgreiche Rapper lassen sich gerne mal einen Döner schmecken. Sido (42) ist da keine Ausnahme. © Screenshot/Instagram/blocki030

Seinen Tipp für die beste Drehspieß-Spezialität in der Hauptstadt gab der Rapper auf dem Instagram-Kanal des Video-Creators "Blocki030" ab. Daniel Kallweit - so Blockis bürgerlicher Name - testet für seine Fans die kulinarischen Top-Adressen Berlins.

"Blocki, mein Großer, geh doch mal zu 'Pia'. Das ist mein Lieblings-Döner im Märkischen Viertel", erklärte Sido in seiner Video-Botschaft.

Auch in Döner-Fragen bleibt der im MV aufgewachsene Ex-Aggro-Berliner also ganz Lokalpatriot.

Das ließ sich der tätowierte Döner-Connaisseur nicht zweimal sagen und stattete dem Bistro am Wilhemsruher Damm einen Besuch ab. Zwar wirkte der Imbiss von außen recht unscheinbar, aber überzeugen sollte ja in erster Linie der Geschmack.

Um das Eis zu brechen, richtete Blocki erst einmal "Schöne Grüße von Sido" aus, die der Mann mit dem Döner-Messer nickend quittierte. Der frühere Masken-Rapper ist in der Gegend kein Unbekannter.