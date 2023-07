Sido über seine Cannabis-Sucht: "Meine Kinder haben mich kiffen gesehen"

Sido (42) hat in seinem Leben so manche Droge konsumiert - heute schwört der Rapper nur noch auf Cannabis. © Jonas Walzberg/dpa

Wie ein roter Faden ziehen sich die Drogen durch die Karriere des 42-Jährigen: In Sidos Anfangstagen stand der Name als Akronym für "super-intelligentes Drogenopfer", später rappte er als aufstrebender Aggro-Berlin-Star in Tracks wie "Endlich Wochenende" fröhlich über Feiergelage unter Substanzen-Einfluss.

Heute ist Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, nicht mehr ganz so exzessiv unterwegs. Abgeschworen hat der Rapper dem grünen Kraut aber nicht und aus seiner Leidenschaft sogar ein Business gemacht: Mit dem deutschen Pharmaunternehmen CNBS hat Sido mit "KEjF." ein Start-up für medizinisches Cannabis gegründet.

In einem Interview mit dem "Stern" ließ der Berliner kürzlich seine bisherige Cannabis-Karriere Revue passieren. Die begann im Alter von 13 Jahren - zu einer Zeit, in der Marihuana noch nicht so einen hohen THC-Gehalt gehabt habe, so Sido.

Davon, dass Minderjährige kiffen, hält der "Mein Block"-Interpret aber nichts. Zu groß seien die nachweisbaren Risiken für Gehirn und Psyche, betonte Sido in dem Interview. Sein Image als Rapper stehe ihm bei Diskussionen mit jüngeren Fans mitunter ihm Weg - denn die würden ihm entgegnen, dass er doch selbst kiffe.

Dennoch wirbt Sido für eine Legalisierung und Entkriminalisierung der Droge: "Da sitzen 16-Jährige besoffen mit Alcopops am Bahnhof. Aber der 30-Jährige daneben, der gemütlich einen Joint raucht, der ist der Kriminelle."