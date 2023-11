Sido zeigt neue Freundin: Seine Row-Zero-Lady feiert mit Ex Charlotte Würdig

Berlin - Sido war auf Tour und in der ersten Reihe standen die vermeintlich größten Fans des Rappers: seine Ex, Charlotte Würdig (45), und seine neue Partnerin, mit der sich der Berliner bisher noch nicht öffentlich gezeigt hatte. Dabei ist die 33-Jährige keine Unbekannte.

"Deine Row 0", schrieb Sidos Ex-Frau in ihrer Story auf Instagram und fügte einen küssenden Smiley hinzu. Ein kurzer Clip zeigt die Mutter von Sidos Kindern und seine neue Freundin auf seinem Abschlusskonzert der "Live mit Dir 2023"-Show in Berlin .

Allesamt bärtig zeigten sich die drei zusammen auf Instagram. © Screenshot/Instagram/charlottewuerdig

Auch Sido teilte Charlottes Beitrag selbst in seiner Story und versah diesen mit einer roten Rose an seine beiden Herzdamen.

Das Patchwork-Leben scheint zu funktionieren. Mit dem Hashtag "modernfamily" ist das Trio stolz darauf, mit der Zeit zu gehen.

Auf einem Schnappschuss zeigt sich der Rapper lächelnd mit Gia und Charlotte Arm in Arm. Das Kuriose an der Aufnahme: Die beiden Frauen haben einen Bart und ziehen so zumindest optisch mit dem 42-Jährigen an einem Strang.

Sido jedenfalls scheint den Support zu genießen. Auf seinem Instagram-Kanal bedankte er sich auch bei seinen Fans. "Das war die beste Tour meiner Karriere", schrieb der 42-Jährige in seinem Post. "Ich glaub’ sogar, das war die beste Zeit meines Lebens."

Dabei galt der Dank sicherlich auch seinen beiden Row-Zero-Ladys.