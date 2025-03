Sie haben Ja gesagt: Ex von Jennifer Aniston ist frisch verheiratet

Seit 2023 sind Justin Theroux (53) und Nicole Bryon Bloom (30) ein Paar. © MICHAEL TRAN / AFP

Wie eine Quelle gegenüber People bestätigte, haben die Schauspieler sich das Jawort gegeben. Schon im August 2024 hatte das Magazin die Information erhalten, dass die beiden verlobt sind.

Über das frisch verheiratete Paar ist sonst wenig bekannt.

Der "Beetlejuice"-Darsteller hatte im Mai 2023 gegenüber "Esquire" erklärt, dass er die Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushalten werde: "Ich möchte, dass alle meine Beziehungen in den vier Wänden des Raumes stattfinden, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich eine Ehe in der Öffentlichkeit hatte, macht es viel mehr Spaß, keine Beziehung mehr so öffentlich zu führen."

Ob er damit auf seine gescheiterte Ehe mit Jennifer Aniston anspielte? Der 53-Jährige hatte die "Friends"-Schauspielerin 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt. Nach sieben gemeinsamen Jahren, davon drei verheiratet, trennten sie sich im Jahr 2018.