Sie ist 26 Jahre jünger! Tom Cruise bei Valentinstag-Date mit Hollywood-Schönheit erwischt

Los Angeles/London - Wenn zwei Action-Stars miteinander ausgehen, können schnell mal die Funken fliegen! Am vergangenen Freitag wurde "Top Gun"-Star Tom Cruise (62) in London bei einem Date erwischt. Die Frau an seiner Seite war dabei keine Unbekannte. Gibt es in Hollywood bald ein neues Powercouple oder wird sie zu seiner "Mission: Impossible"?

Dinner am Valentinstag: Hat es bei Tom Cruise (62) und Ana de Armas (36) gefunkt? © Montage: dpa/AAP | Bianca De Marchi, dpa/LaPresse via ZUMA Press | Gian Mattia

Auf Bildern der Daily Mail ist zu sehen, wie Cruise am Freitagabend mit Schauspielerin Ana de Armas (36) im Szeneviertel Soho dinierte - ausgerechnet am Valentinstag.

Unbemerkt blieben die beiden dabei nicht lange: Viele Fans erkannten die Schauspieler, fragten nach Autogrammen und Fotos. Vor allem ein gut gelaunter Tom Cruise schien damit kein Problem gehabt zu haben. Ana de Armas wirkte hingegen, als wäre ihr etwas mehr Zweisamkeit lieber gewesen. Im Anschluss stiegen beide gemeinsam in ein Taxi.

Sollten die beiden tatsächlich bald ihre Beziehung öffentlich machen, wären sie Hollywoods neues Action-Traumpaar. Cruise ist mit den "Mission: Impossible"- und "Top Gun"-Reihen eine wahre Legende des Genres. Und auch de Armas mausert sich immer mehr zum Action-Star.

Die in Havanna geborene Schauspielerin war nicht nur an der Seite von Daniel Craig (56) als Bond-Girl zu sehen, in Filmen wie "The Gray Man" und "Ghosted" sammelte sie weitere Erfahrungen. In "From the World of John Wick: Ballerina" spielt sie in diesem Sommer sogar die Hauptrolle in einem Action-Blockbuster.