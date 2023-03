Sie nimmt Mama Kim zum Vorbild: North West (9) bringt eigene Hautpflege-Serie raus

Nicht nur Kim Kardashian (42) selbst ist im Beauty-Business aktiv, sondern künftig auch Tochter North West (9). © Screenshots Instagram/kimkardashian

Erst letztes Jahr brachte die Unternehmerin ihre eigene Hautpflegeserie "SKNN" raus, zuvor gründete sie die Modemarke "Skims".

Wie das Magazin "The US Sun" berichtet, zieht jetzt auch Tochter North nach und launcht eine eigene Produkt-Serie. Kim Kardashian habe dafür am 10. März die Marke der 9-Jährigen angemeldet.

Damit könnten Fans schon bald verschiedenste Kosmetika aus Norths Hautpflegeserie erwerben - von Gesichtsölen, Körperölen über Bade- sowie Duschgels und Schaumbäder bis hin zu Haarpflegemitteln.

Auch im Spielwaren-Handel könnte ihr Name auftauchen. Wie das Magazin schreibt, sollen dort künftig gebrandete Puppen, Babyspielzeuge, mechanische Spielzeuge, Spielsets mit Actionfiguren und Lernspielzeuge zu finden sein.