42 und kein bisschen prüde: Sienna Miller sorgt im Nackt-Dress für Begeisterung

Am Samstagabend gingen die Internationalen Filmfestspiele von Venedig zu enden. Für Sienna Miller Grund genug, sich in einem besonderen Dress zu zeigen!

Von Elias Kroll

Venedig - Am Samstagabend gingen die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig zu Ende. Für Hollywood-Schönheit Sienna Miller (42) Grund genug, sich noch einmal in einem besonders Blitzlichtgewitter-provozierenden Dress zu zeigen! Der "American Sniper"-Star erschien in einem Hauch von Nichts auf dem roten Teppich.

Sienna Miller (42) erschien im Nacktkleid auf dem roten Teppich. © ALBERTO PIZZOLI / AFP Dass "The Room Next Door" von Star-Regisseur Pedro Almodóvar (74) am Abend mit dem Goldenen Löwen - dem Hauptpreis der Festspiele - ausgezeichnet wurde, dürfte für den ein oder anderen Fan bei diesem Auftritt zur Nebensache geworden sein! Sienna Miller hatte sich für den großen Venedig-Finaltag ein extra auffälliges Outfit zur Seite gelegt. Sie erschien in einem weißen Spitzen-Jumpsuit zur Premiere von Kevin Costners (69) "Horizon: An American Saga – Chapter 2". In allen vier Teilen des Western-Epos spielt bzw. soll sie die weibliche Hauptrolle spielen. Das Besondere an dem Dress der 42-Jährigen? Es war quasi komplett durchsichtig! Deutlich konnte man ihre extra-langen schwarzen Stiefel und ihr weißes Unterhöschen erspähen, obwohl ihr Kleid-ähnlicher Jumpsuit eigentlich bis zu ihren Knöcheln reichte. Und auch obenrum geizte Miller nicht damit, zu zeigen, was sich unter dem Outfit befindet: Die Brüste der US-Amerikanerin schimmerten klar erkennbar durch den dünnen weißen Stoff. Ihren BH hatte sie am Samstag offensichtlich im Hotel gelassen …

Miller an der Seite von Regisseur und Co-Star Kevin Costner (69). © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Wie üblich machte die 42-Jährige eine tolle Figur. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Sienna Miller und Kevin Costner mit Glanzauftritten: Wird die "Horizon"-Reihe nun erfolgreicher?