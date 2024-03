Ex-GZSZ-Star Sila Sahin zeigt sich erstmals als Häuptlingstochter

Bad Segeberg - Es war eine Premiere! Am Freitag zeigten sich die drei neuen Gaststars der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg erstmals mit ihren Kostümen und hoch zu Ross in der Öffentlichkeit. Für zwei von ihnen ist es eine Art Heimspiel, für eine ist es eine Rückkehr.

Die Schauspieler Jan Hartmann (43, v.l.n.r.) als Old Firehand, Sila Sahin (38) als Ribanna und Nick Wilder (71) als Emery Forster präsentierten sich erstmals in ihren Kostümen. © Markus Scholz/dpa

In der 71. Saison am Kalkberg wartet das Stück "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" auf die Zuschauer, das laut Chefin Ute Thienel eine "ergreifende Liebesgeschichte" bietet.

Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Sila Sahin (38) kennt die Szenerie nur allzu gut. Bereits 2017 spielte sie bei den Karl-May-Spielen die Häuptlingstochter "Lea-tshina, die Weiße Feder", in diesem Jahr schlüpft sie in das Kostüm der Ribanna. "Ich habe mir im tiefsten Herzen gewünscht, dass ich das noch einmal machen kann", zeigte sie sich überglücklich.

Ein ähnliches Gefühl überkam Jan Hartmann, an dem schon mehrere Jahre lang erfolglos gebaggert worden war. Der mittlerweile 43 Jahre alte Schauspieler, ebenfalls unter anderem aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, kam um die Ecke in Kaltenkirchen zur Welt und war schon als kleiner Junge oft am Kalkberg. In diesem Sommer spielt er Old Firehand.

"Jetzt darf ich unten stehen. Ich weiß, dass wir eine Mega-Zeit haben werden", versprach er. "Die Kollegen sind toll, ich liebe sie jetzt schon." Hartmann, der mittlerweile in München lebt, freut sich auf einen unvergesslichen Sommer in seiner Heimat und die "vielen glücklichen Zuschauer und leuchtenden Kinderaugen".