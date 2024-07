Aktuelle Aufnahmen zeigen: So geht es Silvia Wollny nach Schlaganfall-Gerüchten

Silvia Wollny (59) hatte ihre Fans im Mai in Sorge versetzt, nachdem sie sich im Rollstuhl gezeigt hatte - doch wie geht es ihr nun? © Instagram/wollnysilvia

Während die 59-Jährige sich früher regelmäßig bis häufig bei ihren mehr als 500.000 Instagram-Fans gemeldet hatte, sind private Einblicke in den Alltag der vielfachen Mutter und Oma inzwischen zur Rarität geworden.



Stattdessen haben auf Silvias Kanal mittlerweile sämtliche Werbedeals die Vorherrschaft übernommen, während die Clanchefin dort auch für ihre eigene Boutique im türkischen Ilica die Werbetrommel rührt und Rabattaktionen vorstellt.

Am vergangenen Sonntag machte die 59-Jährige nun aber eine kleine Ausnahme, was ihre Fans wohl ziemlich gefreut haben dürfte!

Denn am Mittag hatte die TV-Berühmtheit ein Video in ihrer Story geteilt, in dem sie zusammen mit zwei ihrer Enkeltöchter bei feinstem Wetter im Pool geplantscht hatte.

Augenscheinlich handelte es sich bei den jungen Schwimmerinnen um die fünfjährige Cataleya, genannt "Püppi", und um Enkeltöchterchen Anastasia (5), die die Zeit mit ihrer Oma in vollen Zügen genossen. Doch nicht nur die!