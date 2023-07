Simone Ballack (47) bringt Fans im Barbie-Look um den Verstand und fragt: "Wo ist Ken?"

Bardolino (Italien) - Entpuppt sich Simone Mecky-Ballack (47) hier etwas als großer Kino-Fan? Kurz bevor der mit Spannung erwartete " Barbie "-Film in den Lichtspielhäusern erscheint, grüßte der TV-Star nun im Look der kultigen Puppe aus ihrem Italien-Urlaub. Frech fragte sie ihre Follower: "Wo ist Ken?"

Derzeit befindet sie sich mit drei guten Freundinnen in Italien am Gardasee. "Der Gardasee ist einfach toll. Das absolute Raffaello feeling", schrieb sie am heutigen Samstag zu einigen Bildern von ihrem Mädels-Trip.

Sie fragte ihre Follower: "Was ist euer Lieblingsort am Gardasee? Ich bin meistens in Bardolino, weil ich ein Gewohnheitstier bin, aber es gibt so viele schöne Ecken …."

Die Frage danach, wo denn ihr Ken sei, kann sie sich dabei wohl selbst am besten beantworten. Schließlich war es ja wahrscheinlich ihre Entscheidungen, Andreas Mecky - mit dem sie seit vier Jahren verheiratet ist - zu Hause zu lassen!