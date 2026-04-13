Ski Aggu meldet sich zurück: Er ist jetzt Hippie und in Dreiecksbeziehung
Berlin - Nanu, ist das wirklich Ski Aggu (28)? Der Rapper meldet sich nach seiner Auszeit zurück. Fans müssen aber ganz genau hinschauen. Die Zeit in Australien hat den Wilmersdorfer ganz schön verändert - nicht nur optisch.
In einem Interview mit Sylvie Meis (48) ist von dem einstigen Partyrapper auf Technobeats nichts mehr zu erkennen. Stattdessen präsentiert er sich als geläuterter Schamane: Lange glatte Haare, eine helle Leinentunika, bunte Hose, barfuß, Mundharmonika - Ski Aggu ist jetzt Hippie. Selbst sein Markenzeichen, die Skibrille, musste einem Drei-Gläser-Modell weichen.
"Ich würde schon sagen, dass ich mich in Australien selbst gefunden habe. Es ist eine Menge passiert, ich habe viel reflektiert und ich kann nicht länger darüber schweigen", so der gebürtige Berliner.
Was er damit meint: eine musikalische Weiterentwicklung. Wie genau die aussehen wird, ließ der 28-Jährige allerdings offen. Angst, dass seine Fans das nicht verstehen werden, hat er aber nicht. "Am Ende mache ich die Kunst ja für mich."
Für noch mehr Fragezeichen im Kopf dürfte allerdings sein denkwürdiger Auftritt beim Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag (12. April) gesorgt haben. Auch da erschien er in voller Hippie-Montur - und Begleitung.
Ski Aggu führt jetzt polyamore Beziehung: Fans vermuten PR-Aktion
Der Mann und die Frau werden wohl noch öfter an seiner Seite zu sehen. Angeblich führt das Trio nun eine polyamore Beziehung.
"Wir haben uns bei einem Ayahuasca-Trip in Australien kennengelernt. Seitdem sind wir unzertrennlich, praktisch ein Lichtwesen", so Ski Aggu, dem zwischendurch noch die Füße massiert wurden.
Die Fans trauen seiner Komplett-Verwandlung allerdings nicht wirklich. Sie vermuten eine PR-Aktion, auch wenn der "Party Sahne"-Interpret es alles natürlich "komplett ernst" meint. Wie ernst. das dürften Fans spätestens am Donnerstag um 20 Uhr erfahren. Dann erscheint seine neue Single.
Der Rapper hatte erst Ende vergangenen Jahres eine Auszeit angekündigt. Die ist nach wenigen Monaten schon wieder vorbei. Aus Down Under scheint ein neuer Mann zurückgekehrt zu sein. Oder aber August, so sein richtiger Name, hat PR durchgespielt!
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa, Instagram/weristaggu