So feiert Alexander Klaws' Familie Weihnachten

Familie Klaws feiert nicht nur in Deutschland Weihnachten. © Screenshot/Instagram/alexanderklawsofficial

In wenigen Wochen feiern viele Deutsche wieder Weihnachten. Für den ein oder anderen sind die Vorbereitungen auf das Fest schon angelaufen.

Die ersten Tannenbäume wurden aufgestellt, Plätzchen gebacken und Pfefferkuchenhäuser gebacken. Dabei ist gerade einmal November. Macht ja nichts. Hauptsache, die Stimmung vergeht bis zum eigentlichen Fest nicht.

Was Familie Klaws über die Feiertage plant? Klar, mit der ganzen Familie wird gefeiert, verriet die Schweizerin am Sonntag im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram. "Einmal nur wir vier, dann der Klaws-Clan und dann geht es ab in die Schweiz zu meiner Familie."

Bei leckerem Essen, Wein, vielen tollen Gesprächen und guter Musik werde das Fest begangen.

Noch muss sich die 38-Jährige, Alexander, wie auch ihre beiden Kinder, aber etwas gedulden.