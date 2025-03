So sieht "Unter uns"-Star Isabell Hertel nicht mehr aus: RTL gibt Go für Veränderung

Köln - Nein, das ist keine neue Darstellerin bei " Unter uns ", sondern einfach nur Isabell Hertel (51), die nicht mehr so aussieht wie zuvor. Doch bevor die 51-Jährige eine neue Frisur bekommen hat, brauchte sie das Einverständnis von RTL !

Schauspielerin Isabell Hertel (51) hat sich eine neue Frisur zugelegt. © Henning Kaiser/dpa

"Hätte ich einen anderen Job, würde ich öfter so ein bisschen Umstyling machen, weil ich es total toll finde und für mich sind es nur Haare", verrät die Schauspielerin in einem Gespräch gegenüber dem Kölner Privatsender.

Jetzt trägt Isabell, die auch als Moderatorin und Sängerin tätig ist, blonde Strähnen und Extensions für eine neue Länge. Doch bis sie zu dieser Entscheidung gekommen ist, habe es etwas Zeit gebraucht, aber so sei das manchmal bei Mädels.

Allerdings habe die 51-Jährige die Entscheidung, sich eine neue Frisur schneiden zu lassen, nicht alleine treffen dürfen.

"Man hat so gefühlt ein Jahr vorher mal so eine Idee oder einen Wunsch und dann müssen wir immer zuerst fragen, weil es ja auch jetzt nicht nur immer um Privatwünsche geht, sondern es muss ja auch so ein bisschen zur Rolle passen", gibt sie preis.