So traurig verabschiedete sich Nova Meierhenrich von ihrem Kinderwunsch

Hamburg - Ehrliche, aber auch traurige Zeilen! Moderatorin Nova Meierhenrich (51) führt nach außen hin ein fast perfektes Leben - so wie sie es sich in weiten Teil auch vorgestellt hatte. Nur eines fehlt: ein eigenes Kind!

Moderatorin Nova Meierhenrich (51) hatte sich so sehr ein eigenes Kind gewünscht. Doch irgendwann musste sie von ihrem Traum Abschied nehmen. © Joerg Carstensen/dpa

Früh hatte sich die 51-Jährige einen Masterplan für ihr Leben zurechtgelegt. Neben ihrer Karriere wollte sie auch gewisse Freiheiten und vor allem eigenen Nachwuchs. Sogar den Namen ihrer Tochter hatte sie schon ausgesucht, doch ein Angebot als Moderatorin des Musiksenders VIVA änderte ihr Leben schlagartig. Sie reiste um die ganze Welt und hatte kaum noch Zeit.

In ihrem Buch "Lebensschlenker", das am 13. März veröffentlicht wird, berichtet Meierhenrich von ihrem unerfüllten Lebenswunsch, der sie fast sogar finanziell ruiniert hätte.

Ab ihrem 30. Lebensjahr ließ die Moderatorin nach eigenen Angaben regelmäßig ihre Fruchtbarkeit überprüfen, mit guten Ergebnissen. Bereits früh in ihrem Leben hatte sie beschlossen, auch ohne Partner Mutter zu werden. Im Jahr 2016 entschied sie sich für einen Besuch einer Kinderwunschklinik in Dänemark, denn solch eine Behandlung für alleinstehende Frauen ist in Deutschland verboten.

Sie erhielt grünes Licht und durfte sich nach potenziellen Samenspendern umschauen. "Die Suche nach einem Vater fühlte sich ein bisschen an wie Onlineshopping", gestand sie. Von den Männern waren nur Kinderfotos zu sehen. Bei ihrer Auswahl achtete sie vor allem auf die Liebe zur Natur und zum Lesen.