"Söder-Challenge": Känguru-Autor fordert CSU-Boss mit dessen "Wahlkampfmüll" heraus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) will unbedingt Atomkraft. © Michaela Stache/AFP

Diese hat am Dienstagvormittag Autor Marc-Uwe Kling (43, "Die Känguru-Chroniken"-Buchreihe, "Das NEINhorn") unter anderem auf YouTube und Bluesky ausgerufen.

In dem Video zur #SoederChallenge gesteht der selbsternannte Kleinkünstler mit den millionenfach verkauften Büchern, dass er mit Söder nicht immer einer Meinung wäre. Nichts Neues also.

Kling würde jedoch ein für ihn großes Opfer für den Wettkampf anbieten: "Ich bin bereit, ein Loblied auf ihn, seine Demut, seine Weitsicht und seinen lösungsorientierten Politikstil zu schreiben." Wenn man mit dem Mindset des Humoristen vertraut ist, weiß man: Das ist mal ein deftiger Einsatz.

Alles, was Söder dafür tun muss, um diese Challenge zu gewinnen: Er muss nur einen einzigen Anbieter finden, der ohne staatliche Garantien und Zuschüsse – also auf eigenes ökonomisches Risiko – ein Atomkraftwerk baut. "Ohne schummeln also", so Kling.

Söder braucht also jemanden, der ernsthaft glaubt, dass der Preis von Atomstrom wettbewerbsfähig wäre. "Ich leg’ sogar noch was drauf", erhöht der Schriftsteller seinen Einsatz.