Alain Delon: Mutmaßlicher Sohn tot aufgefunden

Paris - Ari Boulogne glaubte Zeit seines Lebens, dass die französische Schauspielikone Alain Delon (87) sein Vater sei. Einiges sprach dafür. Doch die endgültige Gewissheit wurde ihm verwehrt. Am Samstag wurde der 60-Jährige in seiner Pariser Wohnung tot aufgefunden. Eine Person wurde festgenommen.

Schauspieler Alain Delon hat sich nie zu seinem mutmaßlichen Sohn bekannt. Viele Menschen sind vom Schicksal des Verstorbenen berührt. © VALERY HACHE / AFP

Der Sohn der deutschen Sängerin Nico und mutmaßlich auch des französischen Schauspielers Alain Delon ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft in seiner Pariser Wohnung tot aufgefunden worden.

Ziel weiterer Ermittlungen sei es nun, "die Umstände zu klären, unter denen der Tod des halbseitig gelähmten Opfers eingetreten sein könnte", erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft.

Die Behörden bestätigten damit einen Bericht der französischen Zeitung "Le Parisien" und teilten am Samstag weiter mit, ein Mensch sei in Boulognes Wohnung im 15. Arrondissement wegen unterlassener Hilfeleistung festgenommen worden. Bei der Festgenommen soll es sich um die 58-jährige Lebensgefährtin des Künstlers handeln, berichtet die Zeitung. Die Frau sei in der Nacht zum Samstag von einer Reise zurückgekehrt und habe den Künstler tot im Wohnzimmer aufgefunden.

Der Gesundheitszustand des Künstlers habe sich in den letzten Wochen und Monaten rapide verschlechtert, erzählen dagegen Menschen aus seinem Umfeld. Als ich das letzte Mal vor einem Monat mit ihm sprach, saß er nach einem schweren Sturz im Rollstuhl", sagte ein Freund des Toten.