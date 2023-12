"Sommerhaus der Stars"-Promidame brutal überfallen: "Wurde für tot gehalten"

Shawne Fielding (54) liebt den Glamour. © Soeren Stache dpa/lbn

Während sich andere schon auf Geschenke und Festessen freuten, erlebte Shawne Fielding am 23. Dezember einen absoluten Albtraum.

In einem Beitrag auf Instagram schrieb die einstige Miss Texas, dass sie tagsüber im texanischen Dallas mit einem Uber gefahren war.

Doch die Fahrt verlief nicht so, wie erwartet: "Ich wurde in einem Uber brutal angegriffen und für tot gehalten. Jeder Knöchel an meiner rechten Hand ist genäht. Ich bin dankbar für das Weihnachtswunder, am Leben zu sein."

Dazu postete die 54-Jährige mehrere Bilder vom Heiligabend, auf dem ihre Verletzungen im Gesicht und auf den Händen deutlich zu sehen sind. Warum Fielding ausgerechnet "am helllichten Tag" angegriffen wurde, kann sie sich nicht erklären. Sie war zwar allein unterwegs, habe aber keine Einkaufstaschen dabei gehabt.

"Bitte sag den Leuten jeden Tag, wie sehr du sie liebst. Danke Weihnachtsmann, was auch immer mir Kraft gab zu kämpfen", zeigt sich die Blondine dankbar.