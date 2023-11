"Sommerhaus"-Star Pia Tillmann gibt Update: So geht's ihrem Baby nach dem Unfall!

"Ich habe mir einfach total Sorgen gemacht, weil ich Angst hatte, dass irgendwas mit dem Baby ist, weil der Gurt so doll reingeschnitten hat", offenbarte sie gegenüber ihren Fans. Als ihre Schmerzen im Unterleib immer stärker wurden, sei sie schließlich in ein Krankenhaus gefahren.

Unter Tränen meldete sich die 37-jährige Schauspielerin vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärte, dass sie in einen Auffahrunfall verwickelt wurde. Jemand habe ihr in ihrer Kölner Heimat die Vorfahrt genommen.

Pia und Zico lernten sich 2022 am Set der RTLZWEI-Soap "Köln 50667" kennen und lieben. © Instagram/piatillmann (Screenshot)

Damit war die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin aber noch lange nicht am Ende mit ihrem Update. Sie hatte auch noch das ein oder andere Detail zu ihrem ungeborenen Baby im Gepäck.

"Größe perfekt für die Schwangerschaftswoche. Ein bisschen dick, aber das liegt daran, dass Zico mich überfüttert." Feixend ergänzte sie, dass damit natürlich ihr Baby gemeint sei. Sie selbst habe seit der vorherigen Untersuchung "kein einziges Gramm zugenommen".

Aktuell sind Pia und Zico noch immer in dem skandalträchtigen RTL-Trash-Format im TV zu sehen. Dabei will das Paar seine Liebe auf die Probe stellen. Die Dreharbeiten in dem Bauernhaus in Bocholt liegen jedoch schon einige Monate zurück.

Im Hier und Jetzt fiebert das Kölner Promi-Paar jetzt glücklich und erleichtert der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Erst vor wenigen Wochen hatte die 35-Jährige via Instagram verkündet, erneut schwanger zu sein. Der einstige "Bachelorette"-Kandidat Zico wird erstmals Papa.